Несколько взрывов прогремело в Одесской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Серия взрывов прогремела в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна.ua». Местные власти информацию не комментировали.

До этого на юге страны была объявлена воздушная тревога. Точных данных о произошедшем пока не поступало.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело в Харькове. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов. Их было пять, в то время как очевидцы сообщили о минимум четырех взрывах. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Согласно данным ресурса по оповещению населения Украины, тревога объявлялась также в Киеве и шести регионах страны.

До этого украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.