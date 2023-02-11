Названы задачи военных комендатур в новых регионах России Полковник Москвин сообщил о формировании военных комендатур в новых регионах России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Военные комендатуры сформированы в ДНР и ЛНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, сообщил РИА Новости начальник управления военной полиции по ЮВО Евгений Москвин. По его словам, задачей комендатур станет защита мирного населения и обеспечение правопорядка. Информация о том, что новые российские регионы вошли в зону ответственности Южного военного округа, ранее появилась на сайте Минобороны РФ.

В каждом регионе уже сформирована комендатура. <...> Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе. <...> Противник ушел, надо строить мирную жизнь, защитить население от мародерства, — сообщил военный.

В задачи комендатуры также входит обеспечение дорожного движения и сопровождение колонн гуманитарной помощи на новых территориях, добавил Москвин. Он отметил, что Краснодарский гарнизон после введения среднего уровня реагирования в регионе перешел на круглосуточную работу.

Военный комендант гарнизона подполковник Валентин Кочесоков заявил, что основная цель — одержать победу в СВО, в зоне проведения которой сейчас находится 70% личного состава.

Ранее в Госдуме сообщили, что в ближайшее время новые регионы РФ перейдут к общероссийскому порядку предоставления пенсионных и социальных выплат. Также Минпромторг РФ внес в правительство законопроект о переходе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время.