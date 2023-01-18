Названы возможные сроки взятия Артемовска, Марьинки и Авдеевки Военный аналитик Баранец: ВС России могут взять Марьинку, Артемовск и Авдеевку за 1-1,5 месяца

Фото: Министерство обороны РФ

Полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что главными направлениями для наступления российских войск после взятия Соледара могут стать Марьинка, Артемовск и Авдеевка. По его словам, именно из этих городов в Донецк прилетало больше всего снарядов ВСУ. Согласно прогнозу военного эксперта, для установления контроля над этим территориями ВС РФ потребуется не более 1-1,5 месяца. Баранец в беседе с «Радио 1» допустил, что после этого армия возьмет курс на Славянск и Краматорск.

Мы видим, что главные стрелы наступления направлены на Марьинку, Артемовск и Авдеевку, откуда больше всего прилетало снарядов в Донецк. Если ВС РФ возьмут под полный контроль города — это будет означать прорыв первой стратегической линии обороны противника. В худшем случае это займет месяц-полтора, — сказал Баранец.

Военный обозреватель ожидает, что следующими направлениями для войск России станут Славянск и Краматорск. По его словам, украинцы годами укрепляли этот опорный пункт. Баранец отметил, что Краматорск — это город-завод, в котором много капитальных строений, и Славянск вэсэушники также пытаются превратить в «неприступную крепость».

Ранее генерал-лейтенант Сергей Липовой высказал мнение, что российская армия может начать большое наступление в зоне СВО уже в ближайшее время. По словам военного, сейчас вести действия наступательного характера мешают погодные условия.