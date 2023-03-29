Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами Эксперты назвали шесть озерных городов России, где можно отдохнуть от суеты

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Эксперты ВШБ НИУ ВШЭ, специализирующиеся на брендинге территорий и туристическом менеджменте, составили список из шести озерных городов России, которые позволят любознательным путешественникам отдохнуть и познакомиться с историей страны. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, всего в рейтинг попали шесть мест.

1. Сортавала. Расположена на северном побережье Ладожского озера, в 3 часах езды от Петрозаводска. Город имеет богатую историю, переходя из рук Швеции во Финляндию и, наконец, становясь частью России в XX веке.

2. Шлиссельбург. Находится на берегу Ладожского озера, славится крепостью Орешек – "русской Бастилией", которой исполняется 700 лет. За это время она принимала участие во множестве исторических событий.

3. Галич. Галичское озеро является крупнейшим в Костромской области. На его берегу в XII веке возник город Галич, окруженный природным заказником "Галичский".

4. Ростов Великий. Расположен на левом берегу озера Неро – самого большого пресноводного озера в Ярославской области, являющегося памятником ландшафта предледникового периода.

5. Белозерск. Находится в Вологодской области на берегу озера Белое. Город был основан в 862 году, что делает его одним из старейших городов России. Озеро Белое – седьмое по размеру в Европе.

6. Переславль-Залесский. Находится на берегу Плещеева озера, в 140 км от Москвы, в Ярославской области. Этому древнему городу исполняется около 30 тысяч лет. Осмотр достопримечательностей можно начать со Спасо-Преображенского собора, построенного в XII веке по указанию Юрия Долгорукого. Именно здесь Александр Невский получил крещение.

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными среди россиян местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также есть интерес к таким курортам, как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.