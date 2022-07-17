Стали известны имена пассажиров разбившегося на Камчатке вертолета

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Вертолет Robinson R44

Жертвами крушения вертолета Robinson стали бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, они прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

Воздушное судно обнаружили в районе вулканического массива Большой Семячик. Экстренные службы сообщили, что все находившиеся на борту погибли. По данным источника в авиаотрасли, за штурвалом мог находиться биатлонист Игорь Малиновский.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причиной крушения могли стать техническая неполадка или сложные погодные условия: в районе, где обнаружили судно, наблюдалась низкая облачность.