Названо число пострадавших при пожаре на шахте «Распадская» в Кузбассе При пожаре на шахте «Распадская» в Кузбассе пострадал один человек

Фото: raspadskaya.com

При пожаре на шахте «Распадская», который произошел 20 апреля, пострадал один человек, сообщили ТАСС в администрации региона. Источник рассказал, что он был срочно госпитализирован в больницу Междуреченска. Остальные 270 горняков были эвакуированы из шахты без последствий для здоровья.

В результате инцидента на шахте «Распадская» из выведенных на поверхность 271 шахтера медицинская помощь понадобилась одному человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное, — заявил собеседник агентства.

Представитель администрации подчеркнул, что пострадавший шахтер находится под контролем главного токсиколога Кемеровской области.

О пожаре на шахте «Распадская» в Кузбассе накануне сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, инцидент произошел на глубине 550 метров. К тушению пожара были привлечены 50 пожарных и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление. Первоначально сообщалось о пожаре на промежуточной подстанции шахты на глубине около 200 метров. Однако в МЧС информацию о возгорании опровергли, подчеркнув, что речь идет именно о задымлении. По словам главы региона Василия Голубева, всего экстренные службы эвакуировали 229 человек. Для спасения шахтеров были задействованы четыре единицы техники и 21 горноспасатель.