День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:30

Названо число пострадавших при прорыве теплотрассы в Химках

Один человек пострадал в результате прорыва теплотрассы в Химках

Фото: Георгий Чернышов/ТАСС

В результате прорыва труб в Химках пострадал один человек, сообщила в Telegram-канале глава городского округа Елена Землякова. По данным местных властей, он пытался эвакуировать свое авто.

Есть пострадавший. Он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни, — пояснили в администрации.

Мужчину доставили в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он отказался от госпитализации, но по рекомендации медиков переведен в стационар для наблюдения.

Ранее в Сети показали последствия мощного прорыва трубы с горячей водой на Совхозной улице в Химках. На кадрах были видны затопленные дороги, раскиданные куски грунта и асфальта, пострадавшие автомобили. На место прибыла Землякова и представители «ТСК Мосэнерго».

Также в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Одновременно Королев столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационной насосной станции в микрорайоне Юбилейный.

Химки
прорывы
ожоги
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.