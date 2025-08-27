Названо число пострадавших при прорыве теплотрассы в Химках Один человек пострадал в результате прорыва теплотрассы в Химках

В результате прорыва труб в Химках пострадал один человек, сообщила в Telegram-канале глава городского округа Елена Землякова. По данным местных властей, он пытался эвакуировать свое авто.

Есть пострадавший. Он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни, — пояснили в администрации.

Мужчину доставили в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он отказался от госпитализации, но по рекомендации медиков переведен в стационар для наблюдения.

Ранее в Сети показали последствия мощного прорыва трубы с горячей водой на Совхозной улице в Химках. На кадрах были видны затопленные дороги, раскиданные куски грунта и асфальта, пострадавшие автомобили. На место прибыла Землякова и представители «ТСК Мосэнерго».

Также в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Одновременно Королев столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационной насосной станции в микрорайоне Юбилейный.