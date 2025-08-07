Названа причина вынужденной посадки самолета в Астрахани Самолет экстренно сел в Астрахани из-за задымления в багажном отсеке

Предварительной причиной вынужденной посадки самолета Airbus A321, следовавшего из Москвы в Сочи, стало задымление в одном из багажных отсеков, рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». Уточняется, что в настоящее время готовится резервное воздушное судно для отправки пассажиров в указанный пункт назначения.

Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, — сказано в сообщении.

Ранее следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира. Инцидент произошел осенью 2023 года во время выполнения рейса Сочи — Омск.

До этого на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту воздушного судна находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.