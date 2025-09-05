Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:23

Названа предварительная причина падения самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет мог упасть в Луховицах из-за ошибки пилотирования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет мог упасть в подмосковных Луховицах из-за ошибки пилотирования, сообщили ТАСС в экстренных службах. В результате происшествия погиб пилот.

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в польском городе Радом при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, летчик погиб. Место посещал крушения глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В конце августа на британском острове Уайт произошло крушение вертолета. Он рухнул в поле, расположенном рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор. Одного из пострадавших доставили по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона. Из-за скопления машин экстренных служб дорога в районе инцидента была перекрыта.

В начале того же месяца сообщалось о крушении сверхлегкого самолета в Испании. В результате трагедии погибли два человека. Испанская гражданская гвардия приступила к расследованию инцидента.

Россия
Подмосковье
самолеты
падения
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.