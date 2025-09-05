Названа предварительная причина падения самолета в Подмосковье Легкомоторный самолет мог упасть в Луховицах из-за ошибки пилотирования

Легкомоторный самолет мог упасть в подмосковных Луховицах из-за ошибки пилотирования, сообщили ТАСС в экстренных службах. В результате происшествия погиб пилот.

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в польском городе Радом при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, летчик погиб. Место посещал крушения глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В конце августа на британском острове Уайт произошло крушение вертолета. Он рухнул в поле, расположенном рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор. Одного из пострадавших доставили по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона. Из-за скопления машин экстренных служб дорога в районе инцидента была перекрыта.

В начале того же месяца сообщалось о крушении сверхлегкого самолета в Испании. В результате трагедии погибли два человека. Испанская гражданская гвардия приступила к расследованию инцидента.