Появились кадры с места крушения самолета в Подмосковье, где погиб пилот

После падения легкомоторного самолета в подмосковных Луховицах организована проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По предварительной информации, пилот погиб.

Сегодня днем, неподалеку от г. Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, — сказано в сообщении.

Самолет рухнул днем 5 сентября. На борту был 60-летний пилот, о других участниках полета неизвестно. Причины и обстоятельства ЧП не приводятся, все данные уточняются.

Ранее в польском городе Радом при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, летчик погиб. Место посещал крушения глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На британском острове Уайт 25 августа произошло крушение вертолета. Он рухнул в поле, расположенном рядом с дорогой Шанклин-роуд, неподалеку от города Вентнор. Одного из пострадавших доставили по воздуху в травматологический центр университетской больницы Саутгемптона.