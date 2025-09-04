Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов

Число пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 23

Фото: Xun Wei/XinHua/Global Look Press

Число пострадавших при сходе фуникулера Elevador da Glória с рельсов в португальском Лиссабоне выросло до 23, сообщила местная газета Observador. При этом пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Там также отметили, что среди погибших есть португальцы и граждане других стран.

В результате аварии 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что посольство РФ в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона. Уточняется, что в настоящее время дипломаты ведут активную работу в этом направлении.

До этого сообщалось, что в Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер, который соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Известно, что 18 человек пострадали, по меньшей мере 15 погибли. Известно, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса и врезалась в стену здания. В городе объявили трехдневный траур.

Португалия
Лиссабон
крушения
инциденты
погибшие
