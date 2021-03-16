«Настоящий шторм»: Забайкалье борется с последствиями сильного ветра

https://static.news.ru/photo/9b140426-868a-11eb-847a-96000091f725_660.jpg Фото: 75.mchs.gov.ru

Разрушения, которые принёс в Забайкальский край сильный ветер, обрушившийся на регион 15 марта, поразили местных жителей. Все дороги оказались занесены снегом, а в некоторых районах люди остались без света. Им всё же повезло больше, чем тем, кому сильнейшие воздушные порывы сорвали кровлю с домов. Сейчас большинство районов края уже подключили к электричеству. Но аварийно-восстановительные работы (АВР) гладко шли не везде — некоторые места долго не покидал сильный ветер.

Всё началось с синоптиков. Они действительно предупредили о порывах ветра в 25–30 м/сек и на этот раз не ошиблись. Утром в понедельник ветер, набравший за ночь силу, привёл к тому, что свет отключился в Улётовском, Дульдургинском, Агинском, Борзинском и Балейском районах. Устранить аварию выехало более 120 специалистов «Читаэнерго» и 40 единиц техники. На местах в своей зоне ответственности к ним присоединились 80 бригад энергетиков, 355 специалистов и 165 единиц техники, пишет «МК-Чита».

На седьмом этаже во взрослой поликлинике выбило стёкла от ветра, сквозняк по этажу и холодно, — сообщил очевидец в Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск».

К 10 утра без электричества остались люди в Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах. Школы и другие социальные учреждения в понедельник не работали, а кое-где не открылись до сих пор. Всего от ветра пострадали 54 населённых пункта в 10 районах края. Утром также полностью пропала связь с семью сёлами Борзинского района, электричество при этом частично подавалось только в пять из 17 населённых пунктов муниципалитета.

Радовались в этот момент только забайкальские дети. Более 10 тысяч малышей не пошли в детские сады и школы. Например, в Агинском Бурятском округе (АБО), по словам главы администрации Буянто Батомункуева, 10 969 школьников — это 83% — были переведены на дистанционный режим обучения. Ясли же и детские сады в этот день не посетил 3661 ребёнок — это 73% дошкольников АБО. Сейчас последствия ЧС практически ликвидированы и регион восстанавливается после пережитого, а местные, пережив зиму, готовятся к сюрпризам весны — огню и природными пожарами.

Синоптики уже предупредили, что аномальное потепление начнётся в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха превысит сезонные нормы на 8–12 градусов, писал NEWS.ru.