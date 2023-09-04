Село в Брянской области попало под обстрел ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье Брянской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, частично повреждены административное здание и хозяйственная постройка.

Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, — написал Богомаз.

Он отметил, что в результате атаки было нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Крым и Курскую область. По данным ведомства, украинская армия использовала беспилотники самолетного типа.

До этого жители города Курчатова в Курской области сообщали о звуках взрывов. По словам очевидцев, были слышны от трех до пяти разрывов. Местные власти эти данные не комментировали. В городе могли сработать системы противовоздушной обороны.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные утром обстреляли поселок Уразово. В результате удара ВСУ обошлось без пострадавших. По словам главы региона, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.