07 апреля 2026 в 11:16

Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции

Обстановка у школы №5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Обстановка у школы №5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Фото: Елена Майорова/РИА Новости
Ученики школы №5 в городе Добрянка Пермского края видели, как напавший на педагога 17-летний подросток пытался убежать. В беседе с ТАСС они рассказали, что подозреваемого в убийстве догнали полицейские. Также ученики отметили, что юноша очень странно вел себя на занятиях.

Пытался убежать, но его догнала полиция. <...> Он как-то странно себя вел, спал на лавочках, матерился на учителя, — отметили очевидцы.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело, возбужденное после нападения на педагога в Добрянке, переквалифицировано с покушения на статью об убийстве. Учительница скончалась в медицинском учреждении.

Кроме того, в пресс-службе СК России заявили, что в Пермском крае после атаки школьника на учительницу из школы № 5 города Добрянка возбуждено еще одно уголовное дело по статье о халатности. По данным следствия, в настоящее время с фигурантом проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Также одноклассники подростка, атаковавшего педагога, рассказывали о его неадекватных выходках и поступавших от него угрозах. Родители школьников также направляли жалобы в органы внутренних дел.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

