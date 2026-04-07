Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции

Обстановка у школы №5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя

Ученики школы №5 в городе Добрянка Пермского края видели, как напавший на педагога 17-летний подросток пытался убежать. В беседе с ТАСС они рассказали, что подозреваемого в убийстве догнали полицейские. Также ученики отметили, что юноша очень странно вел себя на занятиях.

Пытался убежать, но его догнала полиция. <...> Он как-то странно себя вел, спал на лавочках, матерился на учителя, — отметили очевидцы.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело, возбужденное после нападения на педагога в Добрянке, переквалифицировано с покушения на статью об убийстве. Учительница скончалась в медицинском учреждении.

Кроме того, в пресс-службе СК России заявили, что в Пермском крае после атаки школьника на учительницу из школы № 5 города Добрянка возбуждено еще одно уголовное дело по статье о халатности. По данным следствия, в настоящее время с фигурантом проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Также одноклассники подростка, атаковавшего педагога, рассказывали о его неадекватных выходках и поступавших от него угрозах. Родители школьников также направляли жалобы в органы внутренних дел.