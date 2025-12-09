Находившийся под следствием экс-глава самарского минфина скончался

В Самаре умер бывший министр финансов региона Андрей Прямилов, который ранее находился под следствием, передает ТАСС. Чиновник проходил по делу, связанному с созданием преступного сообщества в рамках строительного проекта метро. По данным агентства, он умер из-за болезни.

Подтверждаем, — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос о кончине бывшего главы министерства.

17 октября 2024 года Прямилова задержали, а на следующий день суд принял решение об аресте по делу о превышении должностных полномочий при получении средств инфраструктурного кредита и средств резервного фонда Самарской области для финансирования проекта метро. Затем следователи предъявили обвинения в организации преступного сообщества против Прямилова и ряда его бывших коллег. Эпизод связан со строительством станции Театральная самарского метрополитена.

Ранее глава населенного пункта Черкех в Якутии Андрей Семенов скончался во время встречи с местными жителями. Чиновник пришел в спортзал, где планировал сыграть с односельчанами в волейбол. Однако в ходе матча Семенов внезапно рухнул на пол и не очнулся.