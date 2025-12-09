ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:31

Находившийся под следствием экс-глава самарского минфина скончался

В Самаре умер бывший министр финансов региона Андрей Прямилов

Андрей Прямилов Андрей Прямилов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Самаре умер бывший министр финансов региона Андрей Прямилов, который ранее находился под следствием, передает ТАСС. Чиновник проходил по делу, связанному с созданием преступного сообщества в рамках строительного проекта метро. По данным агентства, он умер из-за болезни.

Подтверждаем, — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос о кончине бывшего главы министерства.

17 октября 2024 года Прямилова задержали, а на следующий день суд принял решение об аресте по делу о превышении должностных полномочий при получении средств инфраструктурного кредита и средств резервного фонда Самарской области для финансирования проекта метро. Затем следователи предъявили обвинения в организации преступного сообщества против Прямилова и ряда его бывших коллег. Эпизод связан со строительством станции Театральная самарского метрополитена.

Ранее глава населенного пункта Черкех в Якутии Андрей Семенов скончался во время встречи с местными жителями. Чиновник пришел в спортзал, где планировал сыграть с односельчанами в волейбол. Однако в ходе матча Семенов внезапно рухнул на пол и не очнулся.

Самара
Минфин
смерти
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.