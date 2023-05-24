В Белгородской области сбит беспилотник

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительной информации, пострадавших нет.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область. Он уточнил, что остальные БПЛА повредили дома, административные здания, транспорт в Белгороде и двух районах.

До этого беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. На текущий момент пострадавших нет, но легковой автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник сбросил два взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.