Над Белгородом сработала система ПВО Гладков: система ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом и Белгородским районом

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Система ПВО сработала в Белгороде и Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящее время уточняются последствия происшествия.

Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — сообщил Гладков.

Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ранее 16 июля Гладков рассказал, что в результате обстрела села Илек-Пеньковка в Белгородской области повреждения получили складские помещения, водонапорная башня и линия электропередачи. По его словам, все перечисленные объекты находятся на территории сельскохозяйственного предприятия.

Также он сообщал о том, что обстрел села Шебекино со стороны ВСУ привел к гибели мирной жительницы. В момент атаки женщина ехала по тротуару на велосипеде. Губернатор области принес соболезнования родным и близким погибшей.