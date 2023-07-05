Над Белгородом сработала система ПВО Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что над регионом сработала система ПВО. По его информации, пострадавших и повреждений нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, — написал Гладков.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют атаки на Белгород. В минувшее воскресенье система ПВО сбила беспилотник недалеко от города. С 11 апреля 2022 года на всей территории региона был объявлен повышенный уровень террористической угрозы.

Ранее Гладков заявил, что на восстановление после обстрелов предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области понадобится 20 млрд руб. По его словам, полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

Напомним, что 3 июля обстрелам со стороны Украины подверглось белгородское село Кукуевка, ВСУ вели огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 20 прилетов, никто не пострадал, повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения. Также ВСУ обстреляли село Карабаново, а над селом Карабаново был сбит беспилотник, указал он.