Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул во время рыбалки

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Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому майор полиции Виталий Сергеев провалился под лёд озера, не смог самостоятельно выбраться и погиб.

Факт подтверждаю. Проводится проверка, — сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Камчатки.

По данным ИА «Камчатка», мужчина провалился под лёд озера Солёное в Вилючинске. Он там рыбачил в свой выходной день. Подробности трагедии пока неизвестны.

Как писал NEWS.ru, житель Москвы пытался вызволить свою собаку из озера Торфянка в Лосиноостровском районе, но утонул. Мужчина сначала аккуратно шёл по льду, но в какой-то момент провалился под воду и не смог выбраться. Его тело пока не нашли. При этом собака сумела благополучно вылезти из воды.

Ранее музыкант Александр Липницкий утонул в Москве-реке. Он также попытался вытащить из воды свою собаку, но провалился под лёд. Его тело обнаружили 26 марта.

В ноября 2020 года на Камчатке двое друзей шести и семи лет отправились гулять на берег реки. Они стали бросать камни и прыгать по льду. В результате дети провалились под лёд и утонули.