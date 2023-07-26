На Южном Урале участника СВО ввели в кому после конфликта с мигрантом В Юрюзани иностранец в баре проломил голову участнику СВО, назвав его агрессором

В Челябинской области полиция объявила в розыск 24-летнего уроженца Таджикистана Ашурмахмада Кароматулло, передает RT со ссылкой на УМВД региона. Против него возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью за нападение на участника СВО в Юрюзани. В ночь на 22 июля Кароматулло встретил военнослужащего Антона Чашкина в баре «Кайф» и вступил с ним в конфликт, назвав военнослужащего агрессором. Он позвал его на улицу, чтобы выяснить отношения, после чего ударил. Чашкин упал без сознания, а нападавший скрылся.

Говорят, этот человек уже не первый раз приходит в бар, бьет там людей и убегает. И сейчас он увидел, что Антон упал, и сразу же скрылся, — рассказала супруга пострадавшего.

Медики отказались принять Чашкина в стационар, заявив, что тот всего лишь пьяный и спит, но к утру мужчина не проснулся. В итоге его вновь доставили в больницу, где диагностировали гематомы головного мозга и перелом костей черепа, после чего ему сделали операцию и ввели в искусственную кому.

Telegram-канал «Генерал-Армагеддон» опубликовал ориентировку на подозреваемого и фото пострадавшего. Предполагается, что он могу покинуть страну, опасаясь задержания.

В апреле сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали участника СВО с предметом, похожим на гранату. Мужчина ехал в отпуск домой в Ханты-Мансийск.