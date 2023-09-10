На выборах во Владимире бюллетени оказались в урне перед открытием участка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выборах во Владимире 10 сентября перед открытием участка для голосования в урне обнаружили неучтенные бюллетени, сообщило местное издание «Чеснок». Члены комиссии не стали фиксировать нарушение, а просто вынули бюллетени из ящика, что попало на видео.

По информации издания, бюллетени нашли в урне перед открытием участка № 492, расположенного в школе № 47 в микрорайоне Оргтруд. Каким образом они оказались в ящике, неизвестно. На записи с камеры видно, как сотрудники комиссии достали листки из урны.

«Чеснок» пишет, что вместо того, чтобы зафиксировать нарушение, председатель комиссии положила стопку бюллетеней к себе на стол. Как утверждает издание, это нарушение является потенциальным поводом для отмены результатов голосования на участке.

Во Владимирской области проходят выборы депутатов Законодательного собрания.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в ходе голосования на выборах в России системных нарушений не зафиксировано, есть только единичные случаи. Омбудсмен также рассказала, что в ее аппарат поступило 41 обращение, не считая анонимных, которые связаны с нарушением порядка агитации.

10 сентября на выборах в ДНР время работы участков для голосования сократили до 15:00. Глава регионального избиркома Владимир Высокий объяснил, что такое решение приняли в целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых комиссий.