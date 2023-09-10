Москалькова оценила данные о нарушениях в ходе голосования на выборах в РФ Москалькова: системных нарушений в ходе голосования в РФ не зафиксировано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в пресс-центре ЦИК РФ, что системных нарушений в ходе голосования на выборах в России не зафиксировано, пишет ТАСС. В то же время она добавила, что ее аппарат получил 41 обращение, связанное с нарушением порядка агитации.

Мы получили 41 обращение, не считая анонимных, которые были связаны с нарушением порядка агитации. <...> Но эти, в общем-то, единичные случаи не говорят о том, что мы можем сделать вывод, что есть системные нарушения, — сказала Москалькова.

В качестве примера она привела случай, который произошел в Московской области, где кандидат в день выборов агитировал людей голосовать за него.

В России 10 сентября проходит единый день голосования. В 54 регионах страны проводятся 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

8 сентября на избирательном участке в Орле заиграла песня неонацистов. В Подмосковье организовали проверку после сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на участке для голосования в городе Пушкино. Представитель НАТО Дилан Уайт назвал выборы в новых регионах России нелегитимными.