На видео попала гибель двух сестер при артударе ВСУ по Макеевке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Фрагмент снаряда

Две женщины погибли, еще одна пострадала в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате удара ВСУ из реактивных систем залпового огня. Кадры падения снаряда в метре от женщин опубликовал Telegram-канал RT.

По информации канала, женщины возвращались с кладбища.

Местная жительница рассказала, что они были сестрами. Одна из них скончалась сразу, а вторая — в карете скорой помощи по пути в больницу.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по населенному пункту пять ракет из РСЗО.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram, что мужчина погиб при обстреле Петровского района украинскими войсками. Тем временем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что по Донецку было выпущено 20 ракет из РСЗО.

15 апреля во время обстрела центра Донецка украинскими силами ракеты упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение. В результате погибла женщина, находившаяся в автомобиле, еще три человека были ранены.