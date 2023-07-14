На уральском заводе разгерметизировался баллон с обедненным ураном На Уральском электрохимическом комбинате разгерметизировался баллон с обедненным ураном

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Один человек пострадал, радиационная обстановка в норме, опасности для жителей города нет. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка.

14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка, — говорится в сообщении.

13 июня стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам высокопоставленного источника, для утверждения поставок не осталось серьезных препятствий.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в стране много боеприпасов с обедненным ураном, но российская армия их не применяет, хотя и в состоянии это сделать в случае необходимости.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.