На Урале прохожие спасли школьницу от пытавшегося ее изнасиловать бомжа В Екатеринбурге прохожие спасли 10-летнюю девочку, которую пытался изнасиловать бездомный

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге прохожие пришли на помощь девочке, которую пытался изнасиловать 53-летний ранее судимый бездомный сообщает Telegram-канал «112». Злоумышленника передали прибывшим на место полицейским. Оказалось, 53-летний Зюзев уже судим и за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Нападению подверглась 10-летняя девочка, возвращавшаяся домой из художественной школы. Мужчина повалил ее на землю и пытался стянуть одежду. Сопротивляясь, девочка закричала и этим привлекла внимание прохожих. Те скрутили нападавшего и удерживали до прибытия стражей порядка.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что задержанный вину в нападении на ребенка признал. В настоящее время он находится под арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали 49-летнего педофила, накануне напавшего на ребенка. Речь идет о маньяке, который был неоднократно судим за изнасилования детей.

В Новосибирске арестовали на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет.