На Урале подросток надышался газом из баллончика и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области 15-летний подросток скончался, надышавшись газом из баллончика, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка.

По словам собеседника телеканала, трагедия произошла в городе Качканара. Компания подростков гуляла в лесу, и один из них нашел баллончик с газом объемом 400 мл. Мальчик стал вдыхать газ ртом и через некоторое время зашатался. После того как товарищи отобрали у него баллончик, он стал быстро бегать, а затем, споткнувшись, упал.

Друзья увидели, что подросток потерял сознание и попытались самостоятельно привести его в чувство. Не добившись результата, они вызвали скорую помощь. К этому времени мальчик уже начал синеть. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Мальчик воспитывался в многодетной семье с одним родителем — отцом. Тот работает грузчиком в магазине. Семья характеризуется положительно.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 11-летний мальчик умер от отека легких, после того как надышался освежителем воздуха. Баллон со средством он украл из туалета в лагере. До этого подросток совершил аналогичную кражу дома и был наказан за это матерью.