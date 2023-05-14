На трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с пятью машинами Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пятью машинами на трассе М-4 «Дон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате крупной аварии с пятью автомобилями на 1097-м км автотрассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили ТАСС в региональном Управлении ГИБДД. В ведомстве объяснили, что водитель «Газели» врезался в автомобиль Iveco, следующие за ними машины одна за другой въехали друг в друга. Погибшим оказался водитель «Газели».

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля ВАЗ-2107. Водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте ДТП, — сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадали также водители ВАЗ-2107, Toyota Camry и Kia Ceed. Грузовой автомобиль Iveco по итогу столкновений перевернулся. Госкомпания «Автодор» в Telegram изначально сообщила, что движение на данном участке трассы М-4 в сторону Москвы приостановлено. Позднее представители компании рассказали о возобновлении движения по правой полосе.

Ранее в Новороссийске перевернулась фура с абрикосами. В результате аварии все фрукты, которые находились в прицепе грузового авто, высыпались на дорогу. По предварительным данным, пострадавших нет.