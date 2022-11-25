В районе города Армянска, что располагается в северной части Крыма, сработала система ПВО. Об этом утром 25 ноября в своем Telegram-канале написал руководитель городской администрации Василий Телиженко. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО, — заявил чиновник.
Других подробностей происходящего в районе города глава администрации не привел.
С 22 ноября в Армянске, как и в ряде других крымских муниципалитетов, продлен срок действия высокого режима террористической опасности. Город расположен примерно в десяти километрах от границы с Херсонской областью.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.
Также авиация РФ уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР, а также поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.