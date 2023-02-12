На Сахалине троих людей ищут с помощью вертолета

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Ми-8 МЧС Росии

Троих жителей Углегорска ищут на Сахалине, в операции задействовали вертолет, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин. По его словам, особую тревогу вызывает то, что среди пропавших находится 15-летний подросток.

Особую тревогу вызывает, что среди пропавших есть 15-летний ребенок. В район поиска направился вертолет МЧС России, чтобы обследовать территорию с воздуха, — написал Филин.

Он добавил, что на борту вертолета также находится отряд спасателей, который высадят в труднодоступной местности на лыжах. Помимо сотрудников муниципального ГО и ЧС, углегорцев ищут восемь волонтеров на шести снегоходах.

РИА Новости со ссылкой на администрацию района сообщает, что группа из трех человек пропала в районе мыса Ламанон. Накануне углегорцы отправились туда на снегоходах. Поиски людей начали уже вечером и продолжили ночью, однако они не принесли результатов. По словам очевидцев, следы группы прерываются в районе обрыва.

Ранее спасатели обнаружили на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области тело девочки, провалившейся под лед. К поискам ребенка привлекали водолазов. Девочку искали трое суток.