На Сахалине предотвратили вывоз останков древних животных в Нидерланды Таможенники на Сахалине выявили контрабанду останков древних животных из Якутии

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На Сахалине таможенники не позволили незаконно вывезти из страны в Нидерланды останки представителей древней фауны — кости мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Факт контрабанды был установлен сотрудниками таможни в Магадане. Предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревался нелегально отправить посылку европейскому покупателю.

Груз должен был проследовать через Москву, его задержали в аэропорту Шереметьево.

Сотрудники Центральной почтовой таможни провели досмотр коробок и обнаружили 12 окаменелостей — семь фрагментов зубов и два — челюсти мамонта, бедренную и плечевую кость шерстистого носорога, бедренную кость пещерного медведя, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, останки представляют культурную ценность и их вывоз возможен только с разрешения Министерства культуры России, которое предприниматель не получал.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и со штрафом до 1 млн рублей.

Заместитель главы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин ранее рассказал, что на Дальнем Востоке контрабандным способом часто перевозят лесоматериалы, в Южном и Северокавказском регионе — военную продукцию, в регионах с развитой портовой инфраструктурой — лом цветных и чёрных металлов. Также, по его словам, в аэропортах контрабандой часто провозят ювелирные изделия и драгоценности, а в международных почтовых отправлениях часто перемещаются наркотические вещества.