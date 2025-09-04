Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 06:01

На российский город обрушилось «облачное цунами»

В Хабаровске заметили облачное цунами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Редкое явление под названием «облачное цунами» наблюдали утром в четверг, 4 сентября, жители Хабаровска, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, необычное зрелище было видно из всех уголков города.

По словам специалистов, такие облака — это следствие интенсивной суперячейковой грозы со шкваловым воротом, они возникают, когда море становится очень теплым, а при заходе и восходе солнца воздух становится влажным.

Ранее специалисты Земной обсерватории NASA дали научное объяснение феномену гигантских темных образований над необитаемым островом Херд в Южном Индийском океане. Вращающиеся дыры являются результатом явления, известного как вихри Кармана.

До этого одна из самых мощных солнечных вспышек за последние годы была зафиксирована на Солнце. На видеозаписи видно, как огромный протуберанец — выброс раскаленной плазмы — оторвался от поверхности светила. Плазма ушла в сторону Марса. Последний раз прямое обрушение крупного протуберанца на Землю произошло 1 июня, вызвав магнитную бурю длительностью почти три дня.

Хабаровск
облака
цунами
небо
