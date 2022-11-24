На окраине Энергодара нашли десятки противодесантных мин

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Работа по установке противодесантных мин во время учений по высадке морского и воздушного десанта

На окраине Энергодара нашли схрон с несколькими десятками донных противодесантных мин, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Предполагается, что боеприпасы готовились для совершения диверсий. К настоящему моменту все мины уже вывезли на полигон и ликвидировали.

По словам инсайдера в силовых структурах, диверсанты могли оставить там противодесантные мины для совершения терактов. И речь может идти о готовившихся ударах не только в Запорожской области.

Собеседник агентства добавил, что специалисты уже вывезли мины на полигон. Каждая из них была уничтожена.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группа ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Также ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, а также продолжили наступление на Донецком направлении.

По его словам, за сутки на этих направлениях было ликвидировано около 150 украинских военных, уничтожено восемь бронированных машин, МТ-ЛБ, восемь автомобилей, один миномет и три минометных расчета.