На Новорижском шоссе орудуют метатели камней

Неизвестные злоумышленники систематически атакуют грузовики на Новорижском шоссе в Истринском городском округе, бросая камни в движущийся транспорт, передает Telegram-канал Baza. По данным источника, за три дня повреждено не менее пяти фур, общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Дальнобойщики, не понимая, что происходит, сворачивают на технический съезд, где встречают таких же пострадавших с разбитыми стеклами и вмятинами, — говорится в материале.

Вечером 13 августа камень, брошенный с моста, пробил люк кабины одного из грузовиков: осколки стекла поранили лицо водителя, стоимость ремонта оценили в 469 тысяч рублей. На следующий день в том же месте аналогичная атака повредила другой грузовик, ремонт которого обошелся в 265 тысяч рублей. Пострадавшие передали полиции координаты места, фото и видео, где двое молодых людей целенаправленно кидают камни в проезжающие фуры.

Ранее в Подмосковье мужчина с помощью бутылок с зажигательной смесью уничтожил два автомобиля и гараж из личной неприязни к бывшему коллеге. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».