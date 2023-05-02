На Кубани сотрудники ДПС остановили водителя ванны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили местного жителя, управлявшего ванной на колесах, сообщается в Telegram-канал Госавтоинспекции региона. На водителя необычного транспортного средства был составлен административный протокол, поскольку он, будучи нетрезвым, отказался от медицинского освидетельствования. Водительских прав у мужчины не было.

Инцидент произошел 1 мая в станице Кугоейской Крыловского района. При осмотре было установлено, что ванна передвигалась благодаря прикрученным к ней колесам и мотору от скутера Suzuki. Водитель признался, что ездит она не очень хорошо. Транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали 10-летнего мальчика, управлявшего легковым автомобилем. О школьнике за рулем полицейским рассказал очевидец. Инспекторы выяснили, что сесть за руль мальчика уговорил его 49-летний отец. На сетования мальчика о том, что он может попасть в аварию, мужчина отреагировал заверениями, что ничего подобного не произойдет — отец лично учил ребенка вождению. На мать и отца ребенка составили административные протоколы.