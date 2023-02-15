На Кубани мотоциклист без прав погиб, врезавшись в легковушку

Фото: Соцсети

В Абинске Краснодарского края вечером 14 февраля произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, у которого не было прав на управление транспортным средством, и иномарки Nissan Almera. 18-летний байкер на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, сообщает «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Погибшему 18 лет. От полученных в аварии травм мотоциклист умер в реанимации, — сообщил источник.

На кадрах с места происшествия видно, что авария произошла на перекрестке. По предварительным данным, водитель мотоцикла не уступил дорогу Nissan Almera и на полной скорости столкнулся с автомобилем. Заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал, что 36-летний водитель иномарки не пострадал.

Ранее на северо-западе Москвы водитель Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. За рулем авто находился студент первого курса МГУ. В отношение молодого человека возбудили уголовное дело, ему может грозить до 12 лет колонии.