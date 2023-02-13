Студент МГУ на Mercedes насмерть сбил женщину РЕН ТВ: в Москве студент МГУ насмерть сбил женщину

Фото: Прокуратура города Москвы

На северо-западе Москвы водитель Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве. От полученных травм та скончалась на месте. По данным телеканала РЕН ТВ, за рулем авто находился студент первого курса МГУ. В отношение молодого человека возбудили уголовное дело, ему может грозить до 12 лет колонии.

Громкое ДТП с участием автомобиля Mercedes произошло 12 февраля в 18:30 на Фестивальной улице в районе дома 27. Водитель Mercedes совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу гражданку 1974 года рождения. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Водитель в данный момент задержан согласно ст. 91 УПК РФ, — сказал источник NEWS.ru

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.

До этого в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию. По данным СМИ, после происшествия 17-летняя девушка скрылась с места ДТП. Младший из подростков был доставлен в больницу, где после скончался. 21-летнему водителю грозит до 12 лет колонии, сейчас он помещен под стражу за езду в нетрезвом виде.



