На Камчатке с воздуха обнаружили обгоревший вертолет Robinson

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России

Спасатели на Камчатке обнаружили сгоревшие обломки вертолета Robinson, поиски которого велись с субботы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. О судьбе людей, которые были на борту воздушного судна, информации пока нет. К месту ЧП выдвинулись спасатели.

Вертолет обнаружен с воздуха. Он обгорел. О судьбе находившихся на борту пока ничего не известно, — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Владимир Солодов подчеркнул, что вертолет удалось найти примерно в 13 км южнее вулкана Узон.

По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и двое пассажиров. Вертолет выполнял частный рейс, группа не регистрировалась в качестве туристов. В субботу в том районе, где обнаружили воздушное судно, были достаточно сложные погодные условия: наблюдалась низкая облачность, неблагоприятная для полетов.

По предварительным данным, вертолет вылетел около полудня в субботу из поселка Мильково. Однако через некоторое время связь с ним пропала. Было возбуждено уголовное дело.