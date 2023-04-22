На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло ночью в субботу, 22 апреля, в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Там отметили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой до 2-3 баллов.

Землетрясение произошло <...> на глубине 75 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 74 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Также в субботу были зарегистрированы два землетрясения в акватории Тихого океана. Одно из них произошло в 240 километрах на юго-восток от Петропавловско-Камчатского городского округа. Манитуда стихии составила 4,3, очаг находился на глубине 17 километров.

Второе зафиксировало в в 199 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров, магнитуда составила 4,2. Сообщается, что эти землетрясения местные жители не ощущали.

19 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки, в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского. По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

11 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 51 километре от Петропавловска-Камчатского. Интенсивность природного катаклизма оценивается в 4 балла из 12. Колебания почувствовали большинство людей.