На Чукотке увеличили выплаты мобилизованным Губернатор Чукотки Копин пообещал мобилизованным дополнительные выплаты в 300 тысяч рублей

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

На Чукотке в два раза увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции. Теперь размер выплаты составляет 300 тысяч рублей, сообщил губернатор Роман Копин в своем Telegram-канале. Выплата предусмотрена для военнослужащих, бойцов Росгвардии, сотрудников МВД, граждан, пребывающих в запасе, добровольцев и волонтеров, которые участвуют в боевых действиях.

Поддержим каждого защитника, который будет призван из Чукотского АО. Единовременно выплатим тем, кто призывается из региона, 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Копин также пообещал сохранить рабочие места за государственными и муниципальными служащими, сотрудниками предприятий и организаций на период службы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей. Как следует из указа градоначальника, ежемесячная выплата в период прохождения военной службы составит 50 тысяч рублей. При этом иностранным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации в столице, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и москвичам.