Перед Чонгарским мостом образовалась большая пробка

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Перед Чонгарским мостом, соединяющим Крым с Херсонской областью, возникла длинная пробка, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ее причиной стала невозможность движения туристов по Крымскому мосту, ввиду чего они пытаются выехать из региона через Херсонскую область.

Чонгарский же мост открылся в июле, до этого он был атакован ВСУ. 22 июня по переправе были выпущены крылатые ракеты британского производства Storm Shadow. Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Канал пишет, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один, в направлении Керчи, просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной которого он назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост.