Мясник из Подмосковья пырнул жену, усомнившуюся в его профессионализме

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Житель подмосковных Люберец ударил жену ножом за то, что она усомнилась в его профессиональных навыках, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина работает мясником и мастером по заточке ножей на местном предприятии. Пострадавшую удалось спасти, говорится в публикации.

Скандал разгорелся за семейным ужином, который сопровождался распитием спиртного напитка. Женщина упрекнула супруга в алкоголизме, а после заявила, что он не умеет точить ножи. Такого оскорбления мужчина стерпеть не смог, поэтому пырнул жену в живот.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина был задержан, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадского в Татарстане жестоко убил жену. По данным канала, причиной стала ревность. Mash уточнил, что мужчина сначала зарезал супругу, а позднее расчленил, спрятав ее голову в холодильнике. В публикации уточняется, что остатки тела женщины нашли дети. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.