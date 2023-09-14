В Нижневартовске школьники били подростка-инвалида и снимали это на видео

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В Нижневартовске школьники по очереди били по лицу подростка-инвалида и снимали это на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Мальчик сносил удары, пока дети оскорбляли его и давали новые пощечины.

Видео начинается с того, что подросток, стоя на коленях, просит прощения у темноволосого школьника в черно-серой кофте. Далее кадр сменяется — на нем уже несколько детей стоят вокруг ребенка, а тот кланяется им в ноги.

Мы даем тебе леща, и ты уходишь, — говорит один из подростков, после чего мальчик-инвалид кивает и соглашается на его условия.

По данным KP.RU, избитый подросток — инвалид второй группы. Как рассказал изданию волонтер, который проводит беседы с детьми с особенностями развития, он общительный и добрый, «божий человек».

Мальчик рассказал «NEFT — Новости Нижневартовска и Югры», что после избиения дети начали писать ему в соцсетях сообщения с извинениями, на которые он ответил, что простил их. Следователи начали проверку по статье о хулиганстве с применением насилия.

Ранее пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной. Мужчина ударил его по голове, после чего у мальчика появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. Школьник заснял происходящее на видео и обратился в полицию.