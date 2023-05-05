МВД Татарстана сообщило о гибели двух полицейских в зоне СВО на Украине

Фото: МВД по Республике Татарстан

Telegram-канал управления МВД по Республике Татарстан сообщил, что 1 мая в зоне проведения спецоперации на Украине при исполнении служебных обязанностей погибли подполковник полиции Марсель М. и капитан полиции Айсаф Г. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Марсель М. службу начал в 2004 году в УВД по городу Казани, где прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника отдела — начальника отделения по организации работы дежурных частей оперативного отдела Управления МВД России по городу Казани, — говорится в сообщении регионального главка.

Погибший подполковник полиции был награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III и II степени, а также нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».

Айсаф Г. службу в органах внутренних дел начал в 2010 году. Прошел путь от следователя ОП № 6 «Савиново» Управления МВД России по городу Казани до начальника по вопросам миграции отдела МВД России по Сабинскому району, — рассказали в татарстанском МВД.

Капитан полиции был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».

Прощание с Марселем М. состоялось 5 мая в Культурном центре МВД Татарстана. С Айсафом Г. простились в деревне Илебер Сабинского района. В ведомстве выразили родным и близким погибших полицейских соболезнования.

Ранее в группе спортшколы волейбольной команды «Уралочка» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о гибели тренера Дениса Е. в зоне СВО на Украине. В паблике написали, что 45-летний мужчина скончался 27 апреля в бою.