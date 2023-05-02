В зоне СВО погиб тренер волейбольной спортивной школы «Уралочка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В группе спортшколы волейбольной команды «Уралочка» во «ВКонтакте» появилась информация, что на Украине в зоне спецоперации погиб тренер Денис Е.. По данным школы, 45-летний мужчина скончался 27 апреля в бою. Он прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Валерьевича Е. и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом. Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке, — говорит в сообщении.

Администрация Иволгинского района Бурятии ранее сообщила, что многодетный местный житель Владимир Х. погиб на Украине в ходе спецоперации. Награжденного орденом Мужества посмертно мужчину похоронили 1 мая. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На траурной церемонии выступили первый замглавы Минфина Бурятии Ленск Матханов, депутат Народного хурала Александр Цыденов и председатель совета депутатов Иволгинского района Виктор Пастухов. Они выразили соболезнования родственникам погибшего военного.

По данным Lenta.ru, 50-летний мужчина отправился в зону СВОЛ добровольцем, подписав контракт с Минобороны России в феврале. Погиб он 18 апреля. У него остались жена и трое детей.