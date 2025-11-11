Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане

В Дагестане 47-летний мужчина ударил жену ножом после того, как она попыталась защитить ребенка от него, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Женщину удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему год условного лишения свободы. После инцидента супруги оформили развод.

Ранее сообщалось, что россиянин порезал жену ножом из-за предстоящего развода в турецкой Аланье. Мужчина подкараулил супругу на одной из улиц в районе Махмутлар. Они начали спорить и кричать друг на друга, после чего муж достал из кармана нож и стал наносить женщине многочисленные удары по телу, лицу и голове. Пострадавшая упала на землю, а нападавший попытался скрыться. Женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

До этого в подмосковной Лобне 39-летний местный житель зарезал женщину кухонным ножом около многоэтажного жилого дома. Погибшая и злоумышленник были знакомы, между ними разгорелся конфликт. Мужчина уже был судим за тяжкое преступление.

В Ленинградской области бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.