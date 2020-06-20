Мурманские власти открывают фитнес-центры и непродовольственные магазины

https://static.news.ru/photo/23e1a708-b315-11ea-b90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Мурманской области с 22 июня смягчают ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Будут открыты фитнес-центры, небольшие магазины непродовольственных товаров, отменят двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.

На послабления в области решились после стабилизации ситуации по коронавирусу и преодоления проблем с очагами в Апатитах, Кировске и Белокаменке. Кроме того, теперь стало достаточно мощностей медицинских учреждений, появился даже резервный госпиталь.

В Апатитах и Кировске снимаются режим карантина и запрет на выезд. Сохраняется режим ограниченного въезда. Там открываются магазины непродовольственных товаров площадью до 400 метров и фитнес-залы с загрузкой до 50%, — цитирует РИА Новости губернатора.

Такие же послабления начнут действовать и для Мурманска, Североморска, Мончегорска. Правда группам вахтовиков и приезжающим работать необходимо будет на две недели уйти на самоизоляцию и пройти тестирование на коронавирус. Кроме того, власти приняли решение об отмене однократности получения поддержки на выплату зарплаты для пяти человек в малом и среднем бизнесе, чтобы у работодателей была возможность выплатить зарплаты за июнь. Мурманские власти также решили не отменять парад 24 июня и не ограничивать присутствие зрителей.

Ранее в области приступили ко второму этапу снятия ограничений. Переход к привычному образу жизни вступил в силу с 8 июня. При этом режим повышенной готовности не снимается до 1 июля. Прибывающие в регион получили возможность не отсиживаться на двухнедельном карантине, если у них есть соответствующая справка об отрицательном тесте на коронавирус или они находились в 14-дневной обсервации до приезда в область. Детские сады и фитнес-центры заработали в обычном режиме, но только при условии соблюдения ограничений и в тех районах, где нет острой ситуации с коронавирусом. Не попали в этот перечень Кировск, Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Кольский район. Спортклубы начали принимать посетителей, но не более 25% от проектной мощности. Открылись бани и сауны.

Как писал NEWS.ru, девять регионов России уже перешли на второй этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным. По её словам, в данное время 53 субъекта находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй, ещё шесть регионов страны готовы к переходу на первый этап снятия ограничений.

Голикова добавила, что на первый этап отмены карантинных мер сейчас выходят там, где распространение коронавируса началось позже. Она подчеркнула, что в субъектах ограничения снимают постепенно, чтобы не пришлось потом к ним возвращаться в случае обострения ситуации.

Рекомендации по выходу из режима ограничений разработал Роспотребнадзор. На первом этапе разрешены прогулки и занятия спортом, возобновляют работу непродовольственные магазины маленькой площади. На следующем этапе разрешается открытие магазинов большей площади, некоторых образовательных организаций. Третий этап предполагает полную отмену ограничений.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, а также меры по поддержке экономики.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн предостерёг регионы России от преждевременной отмены ограничений. По его мнению, поэтапная отмена имеет логические и медицинские основания, но должна быть осторожной. Альштейн подчеркнул, что в случае отмены ограничений нужно сохранять масочный режим.