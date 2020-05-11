https://static.news.ru/photo/87b5bd34-9383-11ea-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, а также меры по поддержке экономики. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

Подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан [меры], в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства, — рассказал Беляков.

Мэр Москвы Сергей Собянин и Михаил Мишустин будут ежемесячно с 12 мая докладывать президенту РФ Владимиру Путину о действиях региональных властей по отмене ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в президентском поручении. Первый доклад должен состояться до 12 мая.

NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн предостерёг регионы России от преждевременной отмены ограничений. По его мнению, поэтапная отмена имеет логические и медицинские основания, но должна быть осторожной. Альштейн подчеркнул, что в случае отмены ограничений нужно сохранять масочный режим.