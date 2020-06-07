Мурманская область открывает детсады и фитнес-центры

https://static.news.ru/photo/a0a40b0e-a94d-11ea-8b40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мурманская область приступает ко второму этапу снятия ограничений. Переход к привычному образу жизни вступает в силу с 8 июня.

При этом режим повышенной готовности не снимается до 1 июля. Те, кто прибывает в регион, могут не отсиживаться на двухнедельном карантине, если у них есть соответствующая справка об отрицательном тесте на коронавирус или они находились в 14-дневной обсервации до приезда в область, пишет «СеверПост».

Детские сады и фитнес-центры открываются в обычном режиме, но только при условии соблюдения ограничений и в тех районах, где нет острой ситуации с коронавирусом. Не попадут в этот перечень Кировск, Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Кольский район.

Спортклубы смогут принимать посетителей, но не более 25% от проектной мощности. Открываются бани и сауны. Но бассейны и купели пока остаются закрытыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции, введённый в Мурманской области с 30 марта, перестал действовать с 12 мая. Исключения касаются людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.