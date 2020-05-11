В Мурманской области режим самоизоляции перестанет действовать с 12 мая

https://static.news.ru/photo/f768fd44-93ab-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: citymurmansk.ru

Режим самоизоляции, введённый в Мурманской области с 30 марта, перестанет действовать 12 мая. Исключения будут касаться людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, с 12 мая при выходе из дома необходимо будет носить маску. Без неё нельзя заходить в транспорт и магазины. Чибис подчеркнул, что в ближайшую неделю маски будут раздавать волонтёры и приёмные партии «Единая Россия». Планируется, что в Мурманской области будут работать 70 точек по раздаче масок.

В регионе до конца мая будет действовать режим повышенной готовности. Магазины непродовольственных товаров площадью до 50 квадратных метров возобновят работу. Местным жителям будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.

На коронавирус будет проверены кассиры магазинов и гипермаркетов, водители транспортных транспорта и кондукторы, а также сотрудники обсерваторов, волонтёры и граждане, прибывающие из других регионов.

По данным на 11 мая, в Мурманской области зарегистрировано 2416 случаев коронавирусной инфекции, излечились 732 человека, пять скончались.

NEWS.ru писал, что самоизоляция перестанет быть обязательной в Татарстане с 12 мая, также смягчение режима самоизоляции вводят власти Новосибирской области, жителям Тульской области разрешат посещать парки и бассейны.

В России зарегистрировано 221 344 заболевших, 11 656 за последние сутки. 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве коронавирус диагностирован у 115 909 человек, 6169 выявлено за последние сутки, более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.