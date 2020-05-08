Вирусолог предостерёг от преждевременной отмены карантина в России

https://static.news.ru/photo/dfb49e2a-9224-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн предостерёг регионы России от преждевременной отмены ограничений, введённых из-за коронавируса.

По мнению Альштейна, поэтапная отмена ограничений «имеет под собой логические и медицинские обоснования», но должна быть осторожной. Вирусолог раскритиковал подход Швеции, где власти отказались от санитарных запретов для граждан и бизнеса.

Роспотребнадзор — это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими — всё будет плохим. Отрыть магазин — плохо. Закрыть — тоже плохо, — цитирует Альштейна НСН.

Вирусолог добавил, что в случае отмены ограничений нужно сохранять масочный режим.

Как писал NEWS.ru, 8 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для смягчения режима самоизоляции в регионах. Ведомство разрешило снимать ограничения при снижении заболеваемости до контрольных показателей.